Athletic. Com a vaidade eterna de um velho leão!

120 anos de história para um dos mais personalizados clubes do mundo de todos os tempos, que se orgulha do seu H!

As raízes do velho Athletic têm de ser desenterradas nas profundezas de um terreno onde se ramificam, desde há muito, as próprias raízes do povo basco. E os primórdios deste clube que já soma mais de 120 anos confundem-se com a génese da história do futebol em Espanha.

De facto, o Athletic é um filho do seu tempo e da década derradeira do séc. xix, quando as relações comerciais e culturais entre a Biscaia e a Inglaterra atingiram o seu auge e os navios de pavilhão britânico chegavam ao porto de Bilbau carregados com hulha e técnicos ingleses especializados que se incorporavam nas jovens indústrias biscainhas. Por outro lado, os filhos da burguesia local partiam para Londres para estudar nos prestigiados colégios ingleses, nos quais aprofundavam os rudimentos das suas carreiras técnicas e industriais.

Como se vê, estavam criadas todas as condições para que o novo desporto inglês chamado foot-ball se misturasse com as tradicionais atividades físicas dos bascos, o remo, a pelota ou o levantamento de troncos. Há quem diga que, na primeira vez que o futebol se disputou em território ibérico, o confronto pôs frente a frente uma equipa de engenheiros e outra de marinheiros britânicos num terreno que, desde aí, ficaria conhecido como Campa de los Ingleses. Realidade ou lenda, para o caso pouco importa. O desenvolvimento lógico dos acontecimentos provocou, em 1898, o aparecimento do primeiro clube de futebol da cidade, o Bilbao Foot-ball Club, formado pelos desportistas bilbaínos do Bairro de Las Arenas, enquanto, poucos meses mais tarde, os utilizadores preferenciais do Gimnasio Zamacois fundavam o Athletic Club. Praticamente gémeos, os dois clubes-irmãos nunca renegaram a sua proximidade. Tanto assim que em 1902 participaram na primeira edição da Taça de Espanha, nesse tempo apelidada de Campeonato de Copa, com uma equipa conjunta à qual se chamou Vizcaya Bilbao. Com tanto sucesso, aliás, que o nome ficará para sempre ligado à história do futebol espanhol como o vencedor do primeiro título de campeão.

Nos quatro anos seguintes, os bilbaínos somariam outras tantas presenças na final da competição, com vitórias em 1903 e 1904, mas então já com a designação pela qual passaram a ser conhecidos até hoje: Athletic Bilbao, assim mesmo, com o nome à inglesa, a despeito de, durante a ditadura de Franco, o clube ter sido obrigado a castelhanizá-lo para Atlético.

Os primeiros anos do século não serviram para reforçar somente a força do Athletic no futebol espanhol, mas igualmente a de todo o futebol basco, à altura representado por clubes que foram somando vitórias nas competições internas, como foram os casos do Ciclista San Sebastián, do Racing, do Real Unión Irún e do Arenas Getxo, mais tarde absorvido pelo Athletic e transformado na sua filial, Bilbao Athletic. Eram tempos gloriosos. Em 1910, a 9 de janeiro, para sermos mais exatos, num desafio contra o Sporting de Irún, o Athletic equipa pela primeira vez com um jérsei às riscas vermelhas e brancas, ao invés da sua camisa metade vermelha, metade branca. Fiel às suas origens inglesas, o Athletic copiava o equipamento de um dos grandes conjuntos britânicos da época, o Sunderland. Ficaria para sempre.