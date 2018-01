Anda sem imaginação e criatividade? Esta bebida vai ajudá-lo

É das bebidas mais saudáveis de sempre, é quente e agora até está associada a uma maior criatividade. Estamos a falar do chá. Uma das bebidas mais antigas e apreciadas em todo o mundo.

De acordo com um estudo recentemente realizado pela Universidade de Pequim, na China, beber meia chávena de chá é suficiente para as pessoas terem mais criatividade e imaginação, isto no caso de andar sem novas ideias.

O estudo foi publicado no Food Quality and Preference, e citado pelo The Sun e, os cientistas chineses analisaram o impacto da ingestão de água e da ingestão de chá na criatividade de 90 pessoas. A primeira bebida não ajudou em nada, já a segunda revelou que, em apenas 30 a 60 minutos, o voluntário ficou muito mais criativo.

Os voluntários do estudo foram divididos em grupos e ingeriram cada uma destas bebidas minutos antes de completarem duas tarefas diferentes - uma em que tinham de construir um pequeno edifício por blocos e outra em que tinham de dar um nome criativo a um restaurante de noodles. O resultado foi praticamente imediato e simples.

Para os investigadores do estudo, este efeito que o chá tem deve-se, na sua maioria, às propriedades benéficas para a saúde e à capacidade que a bebida tem em melhorar o humor, hidratando ainda o organismo.