Motorista invade praia de Copacabana e provoca uma vítima mortal e 15 feridos

Na quinta-feira à noite, um motorista invadiu a calçada da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, provocando a morte de um bebé de oito meses e ainda 15 feridos.

De acordo com o Twitter da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o atropelamento não se tratou de um ataque terrorista, “mas sim de um grave acidente, no qual o motorista perdeu o controlo do veículo”.

@PMERJ esclarece que o fato ocorrido em Copacana, na noite desta quinta-feira (18), não se trata de um atentado terrorista, mas sim de um grave acidente, onde o motorista perdeu o controle do veículo e acabou atingindo cerca de 15 pessoas que estavam no calçadão da praia. pic.twitter.com/U5zr4yBxJ0 — PMERJ (@PMERJ) January 19, 2018

O acidente ocorreu por volta das 20h30 locais, cerca das 22h30 em Lisboa, e os feridos foram transportados para o hospital.

Segundo a GloboNews, algumas testemunhas afirmaram que o carro ia a alta velocidade.

O motorista de 41 afirmou estar a sofrer de uma crise de epilepsia e, por isso, é que perdeu o controlo do carro. As autoridades confirmam ter visto medicamentos para tratar a doença dentro do veículo, no entanto, o condutor foi levado para a esquadra e será submetido a um teste para detetar álcool e drogas no sangue.