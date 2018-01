Portugueses consumiram menos açúcar em 2017

Em 2017, os portugueses consumiram menos 5.500 toneladas de açúcar por causa do aumento da taxa das bebidas açucaradas.

Fernando Araújo, secretário Adjunto e da Saúde, referiu à Lusa que os resultados desta medida superaram as expectativas do Governo, sublinhando que o consumo de bebidas açucaradas reduziu para metade.

O objetivo de tornar a alimentação mais saudável vai ser preparada com o Ministério da Saúde e a indústria agroalimentar. "Vamos com eles (indústria) discutir objetivos concretos para determinado conjunto de gamas de produtos, ao longo de vários anos. A nossa proposta é de três anos com metas anuais de redução de sal e de açúcar nos produtos que consideramos mais importantes para ver se conseguimos por esta via melhorar a qualidade da alimentação dos portugueses”, explicou.