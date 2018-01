DGS deixa recomendações por causa do arrefecimento noturno

Depois das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de que as noites vão continuar frias, especialmente no Norte e Centro do país, a Direção Geral de Saúde (DGS) deixou algumas recomendações para se proteger do frio.

Apesar de os dias estarem amenos, a amplitude térmica – diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima – pode ser maior, fazendo com que tenha mais frio.

A DGS aconselha a que mantenha o corpo quente, usando luvas, cachecol, gorro, calçado e roupa quente, bem como várias camadas de roupa.

Deve ainda manter-se hidratado, ingerindo vários líquidos e sopas quentes.

Sempre que for para o exterior tenha em atenção as condições do piso, use calçado confortável e mantenha-se contactável.

Se for viajar, adote uma condução defensiva para que circule em segurança, devido à formação de geada e piso escorregadio.