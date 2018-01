Menino de sete anos que trabalha como estafeta está a indignar o mundo

Um menino de sete anos, que perdeu o pai e vive longe da mãe, está a trabalhar como estafeta na China.

A sua história tem corrido as redes sociais e muitos mostram-se preocupados com a criança. A situação é descrita como uma "tragédia" provocada por falhas que existem na Segurança Social, na China.

Segundo a BBC, o caso foi denunciado com um vídeo no site Pear Video. No vídeo é possível ver a criança a fazer entregas.

Segundo o site Pear Video, citado pela BBC, o menino perdeu o pai e ficou a viver com um amigo do pai desde os três anos.

'Little Li': The seven-year-old delivery boy who has got people talking about child poverty in China https://t.co/NCI8YNPgeR