Autoeuropa com turnos de 3 semanas

Os trabalhadores da Autoeuropa vão passar três semanas em cada turno a partir do momento em que a fábrica de Palmela arrancar com os novos horários, a 29 de janeiro. Esta foi uma escolha dos funcionários que foram sondados diretamente pela administraçãopara saber que modelo de turnos preferiam. A garantia foi dada pelo presidente da Comissão de Trabalhadores (CT), Fernando Gonçalves.

Isto significa que a partir do final deste mês os trabalhadores passam a ter de cumprir uma semana de cinco dias, com apenas uma folga fixa ao domingo e uma outra rotativa a meio da semana. O primeiro sábado de trabalho arranca já dia 3 de fevereiro.

As negociações entre esta estrutura e a administração vão continuar a decorrer no início da próxima semana, mas em cima da mesa, estará apenas a discussão dos aumentos salariais previstos para este ano, apurou o SOL. A CT exige o aumento salarial de 6,5%, num mínimo de 50 euros com efeitos retroativos a setembro de 2017. Depois destas reuniões haverá ainda um plenário para a próxima semana, ou seja. a última antes das novas tabelas horárias.