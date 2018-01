A maioria dos principais campeonatos da Europa parece já ter encontrado o campeão da época 2017/2018. Claro que pode parecer demasiado cedo para escrever tal ideia, mas olhemos caso a caso. Em Espanha, o Barcelona segue a liderar com 9 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Atlético de Madrid, sendo que o emblema catalão é, neste momento, o único clube – entre as ligas abaixo representadas através da tabela classificativa, e ainda se podia acrescentar liga alemã –, que não soma qualquer derrota. Os comandados de Ernesto Valverde já provaram do que são capazes:na última jornada da prova, no passado fim de semana, conseguiram completar a reviravolta ante o Real Sociedad, partida em que Messi e companhia estiveram a perder por 2-0. De referir também os largos 19 pontos de diferença para o Real Madrid já que, e embora os merengues estejam de facto muito longe de contituírem uma ameaça ao Barça, os comandados de Zidane não deixam de continuar a defender o estatuto de campeões de Espanha.

City campeão, alguém duvida? Mas se em solo espanhol ainda faltam disputar 18 jornadas com o Barcelona a visitar este domingo o terreno do Bétis, em Inglaterra o cenário muda. E favorece o City, líder indiscutível da Premier League. Apesar de ter perdido pela primeira vez na prova à 23.º jornada, no passado domingo com o Liverpool, os blues de Manchester estão confortavelmente instalados no topo da tabela, com mais 12 pontos que o Manchester United de José Mourinho. A 14 rondas do término da competição, o próximo desafio da equipa que ao que tudo indica será a sucessora do Chelsea, campeão inglês na última época, é o Newcastle, emblema instalado no 15.º lugar. Os red devils, por sua vez, visitam o terreno do Burnley, sétimo classificado. A não perder será também, este sábado, o encontro entre o Leicester, de Adrien Silva nas contas, e o Watford de Marco Silva, 8.º e 10.º respetivamente, além do último jogo desta que será a 24.º jornada do campeonato inglês: o Swansea City, de Carlos Carvalhal, e o Liverpool medem forças na segunda-feira numa altura em que os cisnes, do português Renato Sanches, continuam com a difícil missão de sair do último lugar da tabela e, consequentemente, da zona de despromoção. De salientar, todavia, o bom trabalho desenvolvido pelo técnico que saltou do Championship para o principal escalão de futebol inglês até ao momento: em cinco jogos à frente do Swansea, Carvalhal só perdeu um. O Liverpool vai ser uma verdadeira prova de fogo para os cisnes, numa jornada que sucede ao triunfo de Jürgen Klopp ante o City.

Jogo entre Lyon e PSG decisivo Em França, o todo-poderoso PSG de Neymar, Mbappé e Cavani segue, como era de esperar, na liderança da Serie A. Atualmente com 11 pontos de vantagem em relação ao Lyon, o jogo grande da 22.º jornada francesa é precisamente entre estes dois emblemas. Caso para dizer que poderá ser a última oportunidade de tentar travar um destino aparentemente traçado. Assim sendo, só em Itália o campeonato parece continuar ao rubro. Depois de o Inter se ter deixado atrasar em relação aos dois primeiros da corrida, a luta parece cada vez fazer-se entre o Nápoles, que ocupa o primeiro lugar, e a crónica campeã italiana Juventus, a outra equipa candidata ao troféu, que segue a um ponto de distância.