Casa dos horrores. Cães estavam mais bem tratados do que as crianças

A polícia encontrou, juntamente com os 13 irmãos, dois cães. No entanto, segundo as autoridades os cães estavam mais bem tratados do que as crianças.

Segundo o Daily Mail, os dois cães, que são de raça maltês com cerca de um ano, quando foram encontrados estavam bem nutridos. Na quarta-feira, o porta-voz da cidade de Perris, na Califórnia, afirmou que os animais apresentavam boas condições de saúde apesar das condições miseráveis em que se encontravam os filhos.

Esta descoberta deixou as autoridades ainda mais perplexas, tendo em conta as condições das crianças: só tinham autorização para tomar banho duas vezes por ano, comiam apenas uma vez por dia, algumas eram acorrentadas à cama e nunca foram ao dentista.

Os pais, que foram presentes a tribunal esta sexta-feira e se declararam inocentes, estão a ser acusados de crimes de tortura e agressão, entre outros crimes que os podem levar a cumprir uma pena de prisão perpétua.