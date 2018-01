Restaurante de Jamie Oliver em Lisboa está quase a abrir. E já há pormenores sobre o menu

O restaurante Jamie’s Italian, espaço de Jamie Oliver na Praça do Príncipe Real, em Lisboa, está quase a abrir e já são conhecidos detalhes do menu.

Segundo o site New in Town, a responsável de marketing do espaço, Helena Farinha, confirmou que o restaurante vai ser inaugurado “nas próximas semanas”.

O espaço deveria ter sido inaugurado em setembro ou outubro do ano passado, mas houve alguns atrasos nas obras. É uma operação complexa, são equipas numerosas de ambos os países, é uma logística grande”, explicou a responsável, que não confirmou se Jamie Oliver estará presente na inauguração.

Helena Farinha não revelou à New in Town qual será o preço médio de uma refeição, mas garantiu que será “o mais acessível possível, tendo em conta os standards de alta qualidade”.

O restaurante já tem página no Facebook e site oficial. Segundo a informação disponível na página do Jamie’s Italian, o menu irá consistir em “antipasti e petiscos, perfeitos para a partilha, bem como reconfortantes taças de pasta, belíssimas saladas frescas e grelhados”.

“O Jamie´s Italian foi criado para ser acessível a todos. Um restaurante de bairro, onde todos possam sentir-se bem-vindos, e que oferece o ambiente descontraído, a qualquer momento do dia. Queremos criar um ambiente informal e contemporâneo, o que acaba por refletir a própria energia e personalidade do Jamie. Cada restaurante possui um design único, que revela também a personalidade da cidade que o acolhe”, lê-se no site.