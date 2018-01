General angolano quer processar o Estado português

O general angolano Bento dos Santos, sobrinho do ex-presidente de Angola, afirmou esta sexta-feira que quer processar os Estados português e brasileiro por “humilhação pública”.

Esta decisão surge na sequência de decisões nos tribunais dos dois países relacionadas com casos em que estava envolvido.

No caso de Portugal, a questão está relacionada com uma investigação realizada em 2014 por suspeitas de corrupção passiva na forma agravada, corrupção ativa na forma agravada, branqueamento e falsidade informática. No seguimento desta investigação, foram as contas bancárias e propriedades do general em Portugal foram apreendidas preventivamente.

Em 2017, O Tribunal da Relação de Lisboa deu provimento ao recurso apresentado por Bento dos Santos, que pedia o arquivamento do inquérito ao alegado caso de branqueamento de capitais.

No caso do Brasil, o general foi absolvido em 2012 num processo sobre o alegado envolvimento no tráfico internacional de mulheres.