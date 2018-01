Nesta empresa os trabalhadores só trabalham quatro dias por semana

Um estudo do Trades Union Congress (TUC) – federação dos sindicatos do Reino Unido – revelou que um em cada oito trabalhadores trabalha mais de 48 horas por semana. No entanto, algumas empresas estão a tentar mudar para chegarem a uma relação mais equilibrada entre vida profissional e pessoal.

Marei Wollersberger, diretora de uma empresa de design, afirmou à BBC que os trabalhadores têm como modelos as pessoas que trabalham 90 a 120 horas por semana. “As pessoas pensam que isso as vai tornar num sucesso” e, por isso, pensam em fazer o mesmo, “mas isso não é verdade”.

Os funcionários da empresa Normally Design, em Londres, trabalham apenas quatro dias por semana, mas recebem o salário normal como se estivessem a trabalhar os tradicionais cinco dias.

Segundo a diretora, essa é chave para o sucesso da empresa, porque os funcionários são mais eficientes.

“Há um encorajamento social para que os empregados usem o quinto dia para descansar e não pensarem em trabalho”, referiu Marei Wollersberger.