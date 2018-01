Buscas na esquadra da PSP da Brandoa

As autoridades fizeram buscas durante a manhã desta sexta-feira.

O Ministério Público realizou durante a manhã desta sexta-feira buscas na esquadra da Polícia de Segurança Pública da Brandoa, na Amadora.

Além da esquadra na PSP, o MP realizou buscas também numa empresa privada.

As buscas realizaram-se na sequência de um inquérito para investigar crimes de corrupção passiva e ativa e de abuso de poder, revela uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Em causa estão ações de agentes “no desempenho das suas funções” em situações de “fiscalização de obras públicas executadas no concelho da Amadora, com eventual repercussão na segurança rodoviária”, referem as autoridades.