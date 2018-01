Bancada do estádio do Estoril não estava em risco, diz relatório

O relatório preliminar do LNEC diz que não há indícios de “comportamento deficiente da estrutura da bancada”.

O relatório preliminar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) concluiu que a bancada do estádio do Estoril não apresentava indícios de “comportamento deficiente” na sua estrutura.

O incidente de segunda-feira aconteceu devido à perda de apoio da laje térrea nas casas de banho masculinas. Zona, essa, que terá de ser removida.

As fissuras decorreram da movimentação de terrenos aterrados junto ao ribeiro da Amoreira, indicam os técnicos do LNEC.

Recorde-se que na passada segunda-feira o jogo entre o Estoril e o FC Porto foi adiado depois de vários adeptos terem fugido para o relvado ao verem as fissuras no interior das casas de banho.