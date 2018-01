Bancada do Estoril não estava em risco. “Posto isto, quem é que são os labregos?”, diz o Sporting

Através do Facebook, Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, comentou o relatório do LNEC que diz que a bancada do estádio António Coimbra da Mota nunca esteve em risco de colapso.

“Afinal, felizmente, a bancada nunca esteve em risco. Atropelam-se, com a maior das facilidades, os regulamentos e a verdade desportiva. Posto isto, quem é que são os labregos?”, escreveu Nuno Saraiva.

O jogo entre o Estoril e o FC Porto foi adiado ao intervalo depois de vários adeptos terem fugido para o relvado ao verem algumas fissuras nas casas de banho por baixo da bancada. O jogo será retomado a 21 de fevereiro.