V. Setúbal-Sporting. Rúben Ribeiro mantém-se no onze leonino

Já são conhecidos os onzes de Vitória de Setúbal e Sporting para o encontro que abre a jornada 19 da Liga portuguesa, a ter início a partir das 19 horas desta sexta-feira no Estádio do Bonfim.

Jorge Jesus, técnico leonino, repete a equipa que bateu o Aves por 3-0 em Alvalade, na última jornada. O destaque natural vai para o reforço Rúben Ribeiro, que mantém a titularidade no apoio a Bas Dost na frente. Uma referência ainda para outro reforço: o croata Misic fazia parte da lista inicial de convocados, mas acabou por ficar de fora das escolhas finais do treinador.

No Vitória de Setúbal, José Couceiro promoveu o regresso de José Semedo, que ocupa o lugar habitualmente ocupado pelo capitão Vasco Fernandes (castigado). De resto, tudo igual em relação ao conjunto que empatou 2-2 no terreno do Moreirense.

ONZE DO V. SETÚBAL

Cristiano; Arnold, Pedro Pinto, Semedo e Nuno Pinto; André Pedrosa, Podstawski e Costinha; João Amaral, Gonçalo Paciência e João Teixeira

Suplentes: Pedro Trigueira, Patrick Vieira, André Sousa, Willyan, Allef, Edinho e Jacob Adebanjo

ONZE DO SPORTING

Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Gelson Martins, William Carvalho, Bruno Fernandes e Acuña; Rúben Ribeiro e Bas Dost

Suplentes: Salin, André Pinto, Bruno César, Ristovski, Battaglia, Podence e Doumbia