Namasté. A minha alma honra a sua alma

O início de 2018 foi marcado por uma viagem que há muito pretendia fazer, Índia, mais precisamente Goa, de onde vem parte da minha herança genética. Mas mais do que nunca agora, por estar a investigar e absolutamente fascinada com a Ayurveda, um sistema milenar hindu de medicina tradicional. É uma ciência da vida: um sistema holístico de cura e de manutenção da saúde, profundamente espiritual, no qual tanto o corpo como a mente são avaliados. Tem mais de 5 mil anos de existência e não é apenas uma ciência antiga de prevenção e cura, mas também uma filosofia de vida.

Com muito ainda por apreender e explorar, para já compartilho a receita de kitchari, um dos clássicos da Ayurveda , ensopado tradicionalmente comido durante períodos de limpeza e jejum, fornecendo força enquanto nutre no processo de limpeza. O kitchari é excelente para processos de desintoxicação. Seguindo os princípios básicos, mas preparando de forma simples e prática para ser incorporado no nosso dia-a-dia, poderá também adicionar legumes se assim o desejar.

KitchAri

Ingredientes

1/2 xícara de trinca de arroz

1/2 xícara de mung dal (split yellow)

6 xícaras (aproximadamente) de água

1 dedo de raiz de gengibre ralada

Sal dos Himalaias a gosto

1 colher de sopa de ghee (pode usar óleo de coco)

1/2 colher de chá de pó de cominhos

1/2 colher de chá de sementes de cominhos inteiras

1/2 colher de chá de sementes de mostarda

1 colher de chá de curcuma (açafrão-da-terra )

1 punhado de folhas de coentros frescos

1 1/2 xícaras de vegetais variados (opcional)

Método

Escolha cuidadosamente o arroz e o dal para remover pedras. Lave cada um separadamente em pelo menos 2 mudas de água. Numa panela refogue as sementes no ghee até fazerem pop. Em seguida adicione as outras especiarias e deixe libertar os aromas. Mexa as especiarias, adicione o arroz e o dal e 6 copos de agua, e deixe cozinhar por 40 minutos. Desligue o lume e deixe repousar por 1 hora. Adicione o sal, os coentros frescos picados e sumo de lima, e sirva. Vai render-lhe pelo menos 6 porções, que é o ideal para cozinhar em lote. Poupa tempo e dinheiro e nutre o seu corpo e a sua alma.