Rui Vitória comentou a polémica do “facilitismo” frente ao Sp. Braga.

O treinador do Benfica comentou esta sexta-feira a polémica do alegado “facilitismo” do Braga frente aos encarnados.

“Continuem a não nos dar mérito. Os benfiquistas já perceberam como isto está a funcionar”, começou por dizer.

“Continuem a não nos dar mérito. É a gasolina que nos alimenta como já aqui disse. Todos nos facilitaram? Era o que nos faltava”, acrescentou.

O Benfica joga este sábado frente ao Chaves pelas 18h15.