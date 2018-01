“Supernanny”. Comissão de proteção de crianças recebeu 21 queixas

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens já recebeu 21 queixas devido ao programa da SIC “Supernanny”, escreve a agência Lusa.

Além das queixas, o presidente da instituição referiu que também há familiares de algumas das crianças que estão a pedir ajuda à instituição.

As queixas dos pais “foram no sentido de não reconhecerem os comportamentos apresentados como sendo os habituais no dia a dia e o perigo da exposição e da má imagem que o programa estava a dar das suas crianças”, disse à Lusa Rosério Farmhouse, presidente da instituição.

O programa, que foi para o ar na SIC no passado domingo, tem gerado polémica devido à possibilidade de violar os direitos das crianças.