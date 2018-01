FC Porto oficializa Waris antes do jogo com o Tondela

Poucos minutos antes do início do jogo com o Tondela, o FC Porto anunciou a contratação de Majeed Waris, avançado ganês de 26 anos. O atacante chega ao Dragão por empréstimo do Lorient (II Liga francesa) até ao final da temporada, com o FC Porto a ficar com opção de compra no final do período de cedência (os valores não foram revelados).

Waris jogou no Lorient (o mesmo clube de onde veio Aboubakar em 2014/15) nas últimas duas temporadas e meia - foi colega, por exemplo, do internacional português Raphael Guerreiro -, tendo cumprido 72 jogos e assinado 24 golos. Internacional pelo Gana, tem no currículo uma presença no Mundial 2014. Antes do Lorient, passou por Hacken (Suécia), Spartak Moscovo (Rússia), Valenciennes (França) e Trabzonspor (Turquia).

O avançado ganês é o primeiro reforço de campo do FC Porto esta temporada - no verão, os dragões só contrataram o guarda-redes Vaná ao Feirense.



Além do novo jogador, o FC Porto apresentou novidades também no onze inicial para o jogo com o Tondela: Marcano e Brahimi estão recuperados dos problemas físicos que os haviam deixado de fora do encontro com o Estoril e são titulares esta noite. Da mesma forma, também Marega, que fez igualmente treino condicionado integrado ao longo da semana, se mantém na equipa, entrando ainda Corona. Preteridos foram Maxi Pereira, Reyes e Layún.

No Tondela, a única alteração em relação à vitória sobre o Feirense (3-1) é a entrada de Sulley para o lugar do lesionado Bruno Monteiro.

ONZE DO FC PORTO

José Sá; Ricardo, Felipe, Marcano e Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera e Brahimi; Marega e Aboubakar

Suplentes: Casillas, Maxi Pereira, Reyes, Sérgio Oliveira, Óliver Torres, Hernâni e Soares.

ONZE DO TONDELA

Cláudio Ramos; David Bruno, Ricardo Costa, Osório e Joãozinho; Sulley e Hélder Tavares; Miguel Cardoso, Pedro Nuno e Murilo; Tomané.

Suplentes: Ricardo Moura, Pité, Ícaro, Wagner, Joca, Tyler Boyd e Heliardo