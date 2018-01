O jogador do Sporting vingou-se no banco depois do empate.

Fábio Coentrão partiu o banco do Vitória de Setúbal aos socos depois do empate no Bonfim.

O lateral fez mesmo um ferimento na mão, saindo para os balneários com um penso.

Coentrão foi filmado a chorar no banco do Setúbal depois de ter sido substituído por Doumbia já na reta final do jogo.

O Sporting empatou frente ao V. Setúbal com um golo de Edinho de penálti já nos descontos.