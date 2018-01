Benfica. Luisão de volta aos eleitos mais de um mês depois

Capitão encarnado está totalmente recuperado da lesão que o afastou dos relvados desde a derrota com o Rio Ave para a Taça de Portugal

Grande novidade na lista de convocados do Benfica para a receção deste sábado ao Chaves: Luisão está de volta às opções. O capitão encarnado não era chamado desde 13 de dezembro, quando se lesionou durante o encontro com o Rio Ave em Vila do Conde - que havia de ditar a eliminação das águias da Taça de Portugal.

Essa é uma das duas alterações protagonizadas por Rui Vitória em relação à equipa que foi a Braga vencer por 3-1. Para entrar Luisão, foi Eliseu o jogador preterido. Há ainda a registar a chamada do brasileiro Douglas, que não era opção para o campeonato desde 5 de novembro, quando foi para o banco em Guimarães, e que deve mesmo fazer a sua estreia na prova - e como titular, dada a ausência do castigado André Almeida.

De resto, tudo na mesma para o encontro que se disputará a partir das 18h15 deste sábado, no Estádio da Luz.

Lista de convocados do Benfica

Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela

Defesas: Douglas, Luisão, Jardel, Rúben Dias e Grimaldo

Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Rafa e João Carvalho

Avançados: Raúl Jimenez, Jonas e Seferovic.