O FC Porto venceu o Tondela no estádio do Dragão e está na liderança do campeonato nacional.

Os dragões venceram por 1-0 com um golo de Moussa Marega.

Com a vitória sobre o Tondela, os dragões passam para a frente do campeonato, mesmo com menos um jogo relativamente ao Sporting.

Recorde-se que o FC Porto ainda tem de jogar a segunda parte do jogo frente ao Estoril, que foi adiado para 21 de fevereiro.