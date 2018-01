As ondas gigantes que regressaram nos últimos dias à Praia do Norte, na Nazaré, assumiram desde logo o protagonismo próprio do fenómeno que leva centenas de pessoas a querer assistir àquele espetáculo da natureza. Mas esta quinta-feira o papel principal deixou de pertencer às montanhas de água formadas pelas condições climatéricas e pelo famoso Canhão da Nazaré para ser então entregue a um surfista português.

Pois bem, Hugo Vau poderá ter surfado a maior onda de sempre na praia da vila portuguesa, onde, em 2011, Garrett McNamara estabeleceu o recorde mundial de maior onda alguma vez surfada. À data, o norte-americano lançou-se numa onda de 23.8 metros. Embora ainda seja desconhecida a altura da onda surfada pelo português, estima-se que tenha cerca de 35 metros.

‘Big Mama’

A onda surfada por Hugo Vau, conhecida por ‘Big Mama’, será avaliada por um grupo de especialista da WSL Biggest Wave Awards, que registou o momento em vídeo. «São precisas condições muito específicas de maré, de tamanho de ondulação, para que a onda rebente neste local», disse o português à SIC numa altura em que revelou que «muitos surfistas que têm muitos anos de praia do Norte já me disseram que foi a maior onda que alguma vez viram surfar nesta praia».

Despreocupado em relação à possibilidade de ter batido um recorde mundial, Vau adiantou à estação de Carnaxide que agora «ainda não há um método científico» para avaliar o tamanho da onda, contudo, sublinhou que «o que interessa é que a pessoa vá para a água, se divirta e saia de lá vivo». Missão cumprida. Além de Hugo Vau, vários nomes do surf nacional e internacional, como Francisco Steiner, Ross Clarke-Jones, Sebastian Steudtner, Eric Rebiére, Axi Muniain, Maya Gabeira, Justine Dupont, Marcelo Luna, Alex Botelho, João Guedes marcaram presença no local para aquela que já é considerada a melhor sessão de surf da temporada. As imagens espetaculares da Praia doNorte não demoraram a correr mundo.

Nazaré nas bocas do mundo

Como é habitual, sempre que as ondas gigantes se fazem ver na Nazaré as imagens depressa correm mundo. Na imprensa internacional, isso aconteceu sobretudo através das fotogalerias que ainda fazem muitos duvidar da veracidade das imagens. «As enormes ondas da Nazaré, local obrigatório para os surfistas», «Ondas espetaculares na Praia do Norte, na Nazaré (Portugal), um paraíso para os amantes do surf» ou «Sessão de surf em ondas gigantes na Nazaré, Portugal» são os títulos apresentados para a sequência de imagens que, de resto, nem sequer precisavam de legenda porque falam por si.