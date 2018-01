Donald Trump tomou posse há um ano

O presidente norte-americano foi alvo de várias polémicas durante o seu primeiro ano de mandato, tanto a nível internino como externo.

No entanto, apesar das polémicas, Trump tem sido fiel à agenda unilateralista e conservadora que prometeu seguir.

“A partir deste dia, será apenas a América primeiro”, alegou Trump ana tomada de posse. Ideal que já fez com que os Estados Unidos da América saíssem do Acordo de Paris e das Nações Unidas e começassem a construir uma barreira na fronteira com o México.

A luta contra o terrorismo vai continuar a justificar a política restritiva que Trump impôs quanto à emigração. Já as relações com a Rússia e a tensão com a Coreia do Norte e o Irão marcaram o ano de Trump e ameaçam continuar a ser desafios para o presidente.