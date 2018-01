Polícia natural de Póvoa de Varzim encontrado morto dentro de um carro no Brasil

Patrick Lopes, natural da Póvoa de Varzim, pertencia à Polícia Militar do Rio de Janeiro e foi encontrado morto dentro do carro, na quinta-feira, numa estrada no município de Niterói, no Brasil.

Segundo as autoridades, citadas pelo jornal O Globo, o polícia foi atingido com 15 tiros e o seu corpo foi encontrado no banco de trás do carro que estava abandonado na berma da estrada.

A vítima trabalhava na Polícia Militar do Rio de Janeiro desde 2014. Segundo o Jornal de Notícias, Patrick era natural da Póvoa do Varzim, mas foi muito novo para o Brasil.

O caso está a ser investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e, segundo a imprensa brasileira, Patrick é o sétimo polícia a ser assassinado desde 2018.