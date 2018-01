Bruno de Carvalho operado no Curry Cabral

Presidente do Sporting teve alta no próprio dia. Tinha a mesma patologia que Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente do Sporting foi operado na última semana a uma hérnia umbilical no Hospital Curry Cabral. Em entrevista ao SOL na edição deste fim de semana, o cirurgião Eduardo Barroso conta que Bruno de Carvalho tinha a mesma patologia que Marcelo Rebelo de Sousa, uma hérnia umbilical, mas não precisou de ser operado de urgência. A cirurgia decorreu tal como estava planeado no serviço de ambulatório do hospital e o dirigente teve alta no próprio dia.

Na entrevista, Eduardo Barroso conta como soube da hérnia de Marcelo por uma fotografia do presidente na praia que foi capa de uma revista em agosto. Desde então, tentou convencê-lo a ser operado, mas a cirurgia só seria marcada a 27 de dezembro. Estava prevista para 4 de janeiro, mas Marcelo Rebelo de Sousa viria a ter de ser internado de urgência a 28 de dezembro.

Leia mais sobre a amizade entre Eduardo Barroso e Marcelo e a ligação do cirurgião ao Sporting e ao universo do futebol na entrevista este fim de semana nas bancas no semanário SOL.