Ligue 1 com jogo decisivo

Este domingo o Parc Olympique Lyonnais recebe o encontro que pode encerrar de vez a luta pelo título de campeão de França.

O Lyon, atual segundo classificado da liga francesa, recebe amanhã o Paris-Sain Germain numa altura em que os comandados de Unai Emery lideram com 11 pontos de vantagem em relação ao grupo que conta com o guarda-redes português Anthony Lopes.

Assim sendo, os homens da casa terão a difícil missão de tentar travar o poderio deste PSG que apresenta, entre um plantel de luxo, um trio de ataque composto pelo brasileiro Neymar, – que se tornou, recorde-se, no futebolista mais caro da história do futebol mundial após os franceses terem pago 222 milhões de euros ao Barcelona pelo avançado –, o jovem francês Mbappé e o argentino Di María.

Com o clube da capital a contar apenas com uma derrota na Liga até ao momento, ante o Strasbourg à passagem da 16.ª ronda, desde o início da época que todas as apostas em relação ao forte candidato a campeão de 2017/2018 são de sentido único.

O PSG é dado como certo como o sucessor do Mónaco no trono do futebol francês, lugar que ocupou, de resto, nos últimos quatro anos antes de ser interrompido pela turma de Leonardo Jardim. Resta saber se o Lyon, atualmente com 45 pontos, será capaz de adiar a festa.