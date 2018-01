TAP. CEO diz que greve de tripulantes é ilegal

A paralisação acontecerá de 9 a 11 de fevereiro. Em resposta, o ainda presidente da companhia aérea nacional defende que “é ilegal” e considera os fundamentos apresentados como “falsos”.

"Analisados os fundamentos apresentados, conclui-se pela inverdade dos mesmos, donde, no mínimo, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) está-se a propor à realização de uma greve que é ilegal", afirma o ainda CEO da TAP, numa resposta à Lusa.

Recorde-se que a TAP e o sindicato não têm conseguido chegar a acordo. No final do ano passado, a TAP denunciou o Acordo de Empresa com o pessoal de bordo. Um dos objetivos era conseguir contratar tripulantes temporários. Mas o sindicato, que representa o pessoal de cabine (SNPVAC), mostrou-se firme quanto à necessidade de ver e discutir a proposta ao detalhe. Já o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas explicou que lamentava “que o processo negocial tenha redundado neste ato associado ao processo de denúncia, e espera que sejam criadas as condições para que o mesmo não venha a produzir plenos efeitos jurídicos no futuro”.