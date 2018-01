PT. Altice diz estar a cumprir "escrupulosamente a lei laboral"

A ideia, de acordo com o diário, é conseguir reduzir os cerca de 3500 trabalhadores que estão nesta situação graças a acordos de pré-reforma.

Em resposta, a Altice emitiu uma nota de esclarecimento. A empresa afasta "pressão" e sublinha que cumpre “escrupulosamente a lei laboral”.

Pode consultar aqui o comunicado enviado às redações:

Na sequência de uma notícia hoje veiculada num jornal diário, sobre a alteração às condições de acesso às pensões de velhice (vulgo lei da reforma) no regime geral de segurança social, a Altice Portugal considera de extrema importância esclarecer a comunicação social e o público em geral sobre a mesma, repondo para isso a verdade dos factos e dos procedimentos tidos:

No dia 6 de outubro último foi publicado o Decreto-Lei 126-B/2017, que produziu efeitos a 1 de outubro do mesmo ano, e que alterou a idade legal de reforma – antecipando a mesma – desde que os trabalhadores reúnam um conjunto de requisitos, nomeadamente idade e número de anos de contribuições, sem que essa antecipação resultasse em qualquer penalização no valor das suas pensões. Dentro do universo de pré-reformados da Altice, apurou-se que 268 pessoas preenchiam estes requisitos e, como tal, estavam em condições de se reformar, com a pensão completa e sem qualquer penalização, a partir do dia 1 de janeiro de 2018.

No início do mês de novembro de 2017, a Altice, tendo em vista o bem comum, avisou proactivamente todos os colaboradores em pré- reforma e que reuniam os requisitos de idade e de carreira contributiva previstos na nova legislação, que deveriam requerer a reforma por velhice junto da Segurança Social; também nessa altura aproveitou para relembrar que existe essa obrigação nos termos dos contratos de pré-reforma assinados com a Empresa, uma vez reunidas as condições para tal. Assim, a Altice não só enviou uma carta a cada colaborador, como imediatamente se colocou à disposição para esclarecimentos, tendo mesmo criado uma linha de atendimento para esse efeito. Todo este procedimento foi sempre acompanhado de comunicação e esclarecimentos tanto aos Sindicatos quanto à Comissão de Trabalhadores

Não há obrigação legal de qualquer aviso aos beneficiários abrangidos e não existe nenhum prazo legal imposto às entidades patronais. Cada trabalhador dispõe, legalmente, de um prazo de até 90 dias antes da reforma para requerer a mesma junto da Segurança Social. Acresce que, logo em janeiro e para atenuar efeitos decorrentes de um eventual atraso no deferimento das pensões pelo Estado, a Altice colocou à disposição de todos os abrangidos o prémio de aposentação, devido a passagem à situação de reforma. Adicionalmente, casos que requeiram atenção especial por atrasos duradouros alheios à Empresa serão sempre objeto de análise. Em suma, este é um processo normal à luz da lei, que foi comunicado com transparência aos envolvidos e representantes dos trabalhadores, conduzido de forma atenta e responsável, como aliás se pauta a atuação da Empresa.

Perante a verdade dos factos, a Altice Portugal reitera que cumpre escrupulosamente a Lei Laboral, nunca tendo “empurrado” nem “apressado” qualquer trabalhador para a reforma, considerando que se trata de um assunto demasiado sério da vida das pessoas para que seja objeto de tratamento público enviesado, perverso e pouco rigoroso.