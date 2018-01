Estudo propõe alterações no alojamento local

Um estudo, citado pela Lusa, mostra que o regime legal do alojamento local deve, acima de tudo, distinguir o que são as iniciativas de natureza individual de todas aquelas que têm uma essência empresarial.

O estudo, intitulado “Novas dinâmicas urbanas do centro histórico de Lisboa”, evidencia a importância de uma possível maior intervenção dos municípios.

A análise foi pedida pelos presidentes de juntas de freguesias do centro histórico da capital portuguesa e sublinha que podem ser feitas alterações que coloquem “limitações ao número de dias por ano e para cada estadia em que um determinado alojamento pode ser alugado em regime de alojamento local" e, "nos casos de exploração mais intensiva ou empresarial do alojamento local, aproximando algumas exigências (segurança, serviço de tratamento de resíduos, prevenção de ruído, transportes, estacionamento, informação aos clientes e condições laborais) daquelas que vigoram para os empreendimentos turísticos”.

De acordo com a Lusa, o estudo evidencia ainda que deve haver uma participação ativa no processo de revisão daquele que é o enquadramento jurídico do alojamento local. Entre as propostas avançadas está ainda uma avaliação comparativa dos regimes fiscais atribuídos ao arrendamento para residência habitual e para alojamento local.