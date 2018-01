A22. Marcha lenta para exigir fim de portagens

O protesto fez-se entre as cidades de Portimão e de Lagos, no Algarve, e teve como objetivo questionar novamente a cobrança de portagens na Via Infante de Sagres (A22).

Muitos sublinharam que é hora de recordar o compromisso de António Costa de acabar com as portagens.

Portagens mais caras

Com a entrada de 2018, a fatura nas portagens nas autoestradas aumentou 1,4% à luz da taxa de inflação homóloga, sem habitação, em outubro, divulgada em 13 de novembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas vamos a números. A viagem pela A1 entre Lisboa e Porto fica mais cara 45 cêntimos. Também na A2, entre Lisboa e Algarve, as portagens passam a exigir mais 25 cêntimos. De acordo com a Brisa, também na A3, entre Porto e Valença, as taxas são atualizadas em 20 cêntimos e na A6, Marateca-Caia em 25 cêntimos. Na A4, entre Porto e Amarante, a subida fica-se pelos cinco cêntimos, o mesmo acontecendo no sublanço da A1 entre Alverca e Vila Franca e na CREL (A9).

Já a A5 Lisboa-Cascais não terá qualquer aumento de preço. Inalteradas ficam ainda, segundo a Brisa, as portagens nos sublanços da A1 Espinho-Carvalhos e entre as duas saídas de Vila Franca de Xira.