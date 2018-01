Rui Vitória conseguiu uma vitória tranquila na 19.ª jornada do campeonato. Houve um bis de Jonas, que já contabiliza 23 no campeonato, e um golo de Pizzi, aos 47 minutos. Com este triunfo, o Benfica mantém o terceiro lugar do campeonato. Fica a um ponto do Sporting e a dois do FC Porto.