Benfica. "Este jogo acabou também por ser ganho com a humildade que temos"

O Benfica venceu o Chaves por 3-0. Em declarações aos jornalistas, Rui Vitória explica que “foi um jogo muito bom, com uma exibição muito forte”. “A equipa do Chaves estava muito bem trabalhada mas nós preparámos muito bem este jogo. Entrámos muito fortes na partida. Fomos para o intervalo a ganhar 2-0 e, na segunda parte, entrámos novamente fortes, marcando logo o terceiro golo. Este jogo acabou também por ser ganho com a humildade que tivemos”, sublinhou o treinador.

Recorde-se que o Benfica fica assim a um ponto do Sporting e a dois do FC Porto.