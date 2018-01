Praga. Pelo menos dois mortos em incêndio num hotel

O incêndio aconteceu num hotel que fica perto da Praça Velha da capital.

De acordo com as autoridades deste país, o número de vítimas ainda é provisório. Algumas agências noticiosas garantem mesmo que existem várias pessoas em estado grave. Entre os feridos estão dois bombeiros que acabaram por ser atingidos após o desabamento do teto de um dos quartos.

Para já, ainda são desconhecidas as causas deste incêndio no hotel Eurostars.