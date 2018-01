São José Correia: “A fronteira entre sedução e assédio está na cabeça de cada um”

Desde a publicação da já chamada carta de Deneuve no “Le Monde” que o consenso inicial em torno do tema do assédio parece desfeito. Partindo desta ideia, o i fez duas perguntas:

São José Correia, atriz

1. Essa fronteira [entre a sedução e o assédio], na verdade, está na cabeça de cada um. Está naquilo que as pessoas se permitem ou não fazer e naquilo que permitem que os outros façam. É indecente que um homem tente abusar de uma mulher (ou seja, tocar-lhe, beijá-la) quando a acha atraente? É indecente que uma mulher use o seu corpo (muitas vezes, o único poder que possui naturalmente) para conquistar o lugar que procura (trabalho, posição)? São perguntas que cada um tem de responder pela sua cabeça, de acordo com a sua educação, religião, moral, etc. Quanto a mim, a sedução é muito bonita e a palavra não tem muito poder.

Viva a liberdade.

2. Sem muito a dizer, digo: Viva o folclore do século XXI!