Anadia. Incêndio em fábrica causou estragos de cerca de um milhão de euros

O incêndio deflagrou pelas 15h deste sábado, tendo sido dado como extinto pelas 23h53, e destruiu um dos módulos de produção da fábrica de capacetes Nexxpro, sendo que o prejuízo ronda “um milhão de euros”.

"Tudo indica que se tratou de um acidente, cuja origem está a ser investigada", indica Hélder Loureiro, em declarações à Lusa, revelando ainda que já foi ativado o seguro da empresa.

O empresário garantiu que não há postos de trabalho em causa e que as vinte pessoas que trabalhavam no módulo que foi consumido pelas chamas irão ser distribuídas por outros polos da empresa.

"Foi mais um contratempo do que uma desgraça", diz Helder Loureiro, avançando que espera "que tudo regresse à normalidade no espaço de um mês".

No local, no combate às chamas, estiveram 59 elementos das corporações de Bombeiros de Anadia, Pampilhosa, Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos, apoiados por 20 viaturas.