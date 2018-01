Renato Sampaio vence concelhia do Porto

Renato Sampaio foi o vencedor das eleições pela concelhia do Porto com 51,4% dos votos, afastando Tiago Barbosa Ribeiro, o até aqui presidente, que alcançou 48,8%. A diferença entre os dois candidatos foi de apenas 34 votos.

No discurso de vitória, segundo avança a Lusa, Sampaio afirmou, "contra os argumentos falaciosos que se ouviram durante a campanha", que vai "assegurar que esta concelhia será um apoio seguro ao primeiro-ministro e ao governo".

Sampaio evidenciou que, pela "primeira vez, um presidente em exercício perdeu as eleições" na concelhia da Invicta e garantiu que será "um presidente quase em exclusividade da concelhia", mesmo combinando o cargo com o mandato de deputado na Assembleia da República.

O ex-líder da federação distrital do Porto venceu em nove das 14 secções do concelho, tendo obtido 733 votos, contra 699 de Barbosa Ribeiro. Uma das principais divergências entre os candidatos era o acordo feito entre o PS e Rui Moreira durante o primeiro mandato do presidente da câmara. Sampaio era contra o acordo, apesar de Tiago Barbosa Ribeiro afirmar que, enquanto mandatário da sua candidatura à concelhia em 2015, Renato Sampaio o apoiou nesse ponto.

A candidatura de Sampaio foi anunciada logo depois das eleições autárquicas, onde Manuel Pizarro não chegou a conseguir 30% dos votos. Sobre o futuro candidato, o atual presidente da concelhia disse ao SOL que não tem compromissos com ninguém, mesmo depois da imprensa ter avançado o nome de José Luís Carneiro como uma possibilidade do agrado de Sampaio.