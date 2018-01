21 de janeiro 2018

Fátima Lopes: “Acho que não se deve radicalizar e pôr tudo e todos dentro do mesmo saco”

Desde a publicação da já chamada carta de Deneuve no “Le Monde” que o consenso inicial em torno do tema do assédio parece desfeito. Partindo desta ideia, o i fez duas perguntas:

1. Qual é para si a fronteira entre sedução e assédio?

2. Qual a sua posição em relação à carta aberta subscrita por Catherine Deneuve e os contornos que está a ganhar o movimento #MeToo?