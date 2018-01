Homem que provocou a morte a Sportinguista volta a ser detido

O homem que provocou a morte a um adepto do Sporting com um disparo de very-light na final da Taça de Portugal, em 1996, no Estádio do Jamor, foi este sábado detido no Estádio da Luz, no jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves.

Segundo a TVI 24, terá sido um spotter que avistou Hugo Inácio, avisando a polícia, que o deteve por volta das 16 horas. No domingo, a detenção foi confirmada pela PSP, explicando que cumpria “um mandado de detenção emitido por Autoridade Judiciária, para cumprimento de pena de 3 anos, no âmbito de um processo-crime de detenção de arma proibida (artefactos pirotécnicos)”, lê-se em comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Em 2017, o adepto do Benfica tinha sido condenado a três anos de prisão e a sete de interdição de frequentar recintos desportivos, por ter em sua posse material pirotécnico num jogo de novembro de 2016, no Estádio da Luz.

Agora, segundo informa o mesmo comunicado, o membro dos No Name Boys vai ser julgado novamente.

Recorde-se que o homem já tinha sido anteriormente condenado a quatro anos de prisão pelo crime de homicídio por negligência grosseira, pela morte do adepto do Sporting. Na altura, escreve a TVI24, o tribunal elevou a pena para cinco anos devido a outra pena que cumpria por tráfico de droga.

Em 2000, quando ainda lhe faltavam 15 meses e seis dias para cumprir a pena, Hugo Inácio aproveitou uma saída da prisão do Linhó, onde cumpria pena, para fugir. Foi descoberto e capturado pela polícia.

Em 2012, voltaria a ser condenado a 18 meses de prisão efectiva com pena acessória de proibição de entrar em recintos desportivos por dois anos, por ter agredido um polícia depois de um jogo.