Benfica. Krovinovic diz adeus ao resto da temporada

Médio croata sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito frente ao Chaves e confirmou o pior cenário através das redes sociais

Os maiores receios dos benfiquistas confirmaram-se: Krovinovic não vai voltar a jogar nesta época. O médio croata, que se estabeleceu de há umas semanas a esta parte como peça essencial no esquema de 4x3x3 implementado por Rui Vitória, saiu de campo já nos instantes finais do encontro deste sábado com o Chaves, no Estádio da Luz, e desde logo ficou a impressão de se tratar de uma lesão grave.

Tal viria a verificar-se pouco depois, com o Benfica a confirmar a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito mas sem estimar qualquer período de recuperação. Neste domingo, através das redes sociais, foi o próprio jogador a revelar que não voltará a atuar em 2017/18 - prometendo, ainda assim, marcar presença no Marquês de Pombal em maio para festejar o penta com os companheiros, numa mensagem de alento e positivismo.