Espanha. Ronaldo marca dois golos e sai a sangrar

Cristiano Ronaldo estreou-se este domingo a marcar em 2018 - e logo em dose dupla -, mas acabou por não sair bem tratado do encontro contra o Corunha. Ao apontar o sexto dos sete golos com que o Real brindou o Depor (7-1), num cabeceamento fulgurante, o internacional português foi atingido na cara pela bota de um adversário, ficando a sangrar de forma abundante.

O incidente deu-se aos 84 minutos e Ronaldo já nem voltaria ao relvado, sendo assistido fora das quatro linhas na tentativa de estancar o sangue. No fim do jogo, o CR7 pediu mesmo o telemóvel ao médico para ver o real estado da ferida enquanto se encaminhava para o balneário. Pouco depois, o técnico Zinedine Zidane revelaria que o português "vai levar dois ou três pontos", garantindo porém que Ronaldo "está bem" e que não sofreu nenhuma lesão grave.

No que se refere ao jogo, o Corunha até marcou primeiro, aos 23', por Adrián López, avançado que ainda pertence aos quadros do FC Porto. O Real, que somava três jogos consecutivos sem vencer no campeonato, acabou por dar a volta ainda na primeira parte, com golos de Nacho (32') e Bale (42'), ambos a passe de Marcelo. Aos 58', o galês bisou, com Modric a aumentar aos 68'. Aos 78', Cristiano Ronaldo voltou finalmente aos golos, encostando de primeira na pequena área após cruzamento de Casemiro, e aos 84' completou o bis no já referido golo de cabeça, assistido por Lucas Vázquez. O CR7 soma agora seis golos na Liga espanhola - ainda longe do pecúlio de Messi, que também fez dois golos nos 5-0 do Barcelona em casa do Bétis de Sevilha e já leva 19.

O jogo do Santiago Bernabéu teve mais um golo: a dois minutos dos 90, o central Nacho imitou Bale e Ronaldo e também bisou, fechando o 7-1. O Real Madrid regressou assim ao quarto lugar, encurtando as distâncias para Atlético de Madrid (oito pontos) e Valência (cinco pontos), ambos com mais um jogo disputado.