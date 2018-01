FC Porto. Paulinho é o segundo reforço de inverno

Paulinho já é jogador do FC Porto. A contratação do médio brasileiro foi oficializada pelos dragões através do Porto Canal na noite deste domingo, com o criativo a deixar bem patente a sua felicidade nas primeiras palavras ao serviço dos azuis-e-brancos. "É um sonho que ainda não está realizado, mas pretendo que se realize já. Agora tenho de trabalhar de forma firme para lutar pela minha posição. É um salto grande que já esperava há muito tempo. Era o meu sonho jogar no FC Porto e mal dormi nos últimos dias", confessou.

Paulinho chega ao Dragão por empréstimo do Portimonense, válido até ao final da época, com os portistas a deterem opção de compra do passe do jogador no fim da cedência. Confessando ainda não ter falado com Sérgio Conceição, o jogador de 23 anos traçou ainda assim o perfil do novo treinador. "Acho que é um rapaz bem direto. É um treinador mesmo rígido e acho que essa é uma boa qualidade para um treinador", destacou, explicando ainda o que entende serem as qualidades que pode trazer à nova equipa: "Posso acrescentar uma melhor definição no último passe. O FC Porto tem bons jogadores nesse aspeto, mas eu também posso apresentar isso. Vim para acrescentar, sou mais um. Espero ajudar o clube."

Paulinho chegou a Portugal em janeiro de 2015, depois de passar por três clubes nas divisões secundárias de Espanha, para atuar no Beira-Mar, então na II Liga. Na época seguinte representou o Farense, mudando-se em 2016/17 para o Portimonense. Com nove golos em 39 jogos, foi decisivo para a subida dos algarvios, sendo mesmo eleito o melhor jogador do campeonato, e este ano manteve o alto rendimento, somando três golos em 22 jogos. Torna-se agora no segundo reforço de inverno do FC Porto, juntando-se ao avançado ganês Waris (ex-Lorient).