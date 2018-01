Ataque talibã ao Intercontinental de Cabul fez pelo menos 18 mortos

Um dos mais icónicos hotéis da capital do Afeganistão foi palco de um violento ataque, reivindicado pelos talibãs, que se iniciou na noite de sábado e só terminou este domingo. Ao fim de 16 horas de cerco e trocas de tiros entre os assaltantes e as forças especiais afegãs, as autoridades contabilizavam pelo menos 18 mortos – 14 deles de nacionalidade estrangeira. Cerca de 160 pessoas foram resgatadas com vida pelas autoridades.

Por volta das 21 horas locais do passado sábado (16h30 portuguesas), cinco homens armados e vestidos com coletes de bombas entraram no Hotel Intercontinental de Cabul, através da cozinha, e uma vez na sala de jantar do edifício dispararam discricionariamente sobre os hóspedes. Seguiram-se momentos de verdadeiro pânico e várias pessoas foram atingidas pelas balas enquanto tentavam escapar. Os atacantes precipitaram--se depois para os quartos, fizeram vários reféns, entre hóspedes e funcionários do hotel, e pegaram fogo a pelo menos três andares do edifício.

“De um momento para o outro, tudo se tornou caótico. Escondi-me atrás de uma coluna e vi pessoas, que há uns segundos se estavam a divertir, a gritar e a fugir como loucas, enquanto outras caíam no chão, atingidas por balas”, contou um sobrevivente à agência AFP.

As imagens divulgadas pelas televisões locais que acompanharam o cerco, seguido de assalto – liderado pelas forças especiais, apoiadas por unidades militares ocidentais –, mostram várias tentativas de fuga a partir das varandas dos andares superiores do Intercontinental. Alguns hóspedes utilizaram lençóis e cortinados para escapar pelo telhado e fugir para outros andares do hotel, de onde às primeiras horas de domingo se elevava uma monumental coluna de fumo negro.

À Al-Jazira, Zabihullah Mujahid, um porta-voz talibã, confirmou a autoria do ataque: “O nossos cinco combatentes Bilal, Ayubi, Khalil, Bashar e Abid entraram no edifício e conduziram a operação.” Foram todos abatidos pelas equipas de segurança.

Inaugurado em 1969, o Hotel Intercontinental começou por ser um local bastante frequentado pela elite afegã. Durante a guerra com a URSS (1979–1989) e a invasão norte-americana do Afeganistão (2001), serviu de base para jornalistas de todo o mundo. Em 2011 já tinha sido alvo de um ataque talibã do qual resultaram 21 mortos.