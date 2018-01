Cabul. Retirados pelo menos 22 corpos de hotel alvo de ataque

Já foram retirados, pelo menos, 22 corpos do hotel de Cabul, no Afeganistão, que foi alvo de um ataque por talibãs. Alguns destes cadáveres vão ser complicados de identificar, uma vez que se encontram calcinados, refere o relatório do Ministério da Saúde.

"Vinte e dois corpos foram levados para hospitais, especialmente para serem identificados. Alguns desses corpos estão tão calcinados que serão precisos testes de DNA para reconhecê-los", referiu Wahid Majroh, porta-voz do ministério, em declarações à Agência France Presse.

O relatório anterior indicava a existência de 18 mortos, 14 deles estrangeiros, e 10 feridos.