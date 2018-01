Tailândia. Explosão faz 3 mortos e 18 feridos

Ataque ocorreu na província de Yala, no sul da Tailândia.

De acordo com o responsável da polícia local, Eakapong Rattanachai, esta manhã, um homem terá estacionado a mota, carregada de explosivos, junto ao mercado daquela zona e comprou vários produtos para se conseguir misturar com o resto das pessoas que se encontravam no local.

Segundo a mesma fonte, a bomba explodiu quando este homem saiu da zona de ataque, causando três vítimas mortais e 18 feridos.

O ataque ocorreu na província de Yala, no sul da Tailândia, onde vários militantes muçulmanos têm levado a cabo atos de insurgência.