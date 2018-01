22 de janeiro 2018

Fizz. Tribunal ordena separação de processso de Manuel Vicente

O Ministério Público pediu esta manhã a separação do processo do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente. Logo no início da sessão de julgamento da Operação Fizz a procuradora Leonor Machado, justificou o seu pedido, de que este julgamento continue apenas com três arguidos, com a urgência e a boa administração da justiça - dado que o antigo procurador Orlando Figueira se encontra privado de liberdade há quase dois anos.