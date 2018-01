Sabia que as tartarugas são quase todas fêmeas? Mas há um culpado por isto...

Esta é a conclusão de um estudo recentemente realizado, que analisou as tartarugas da Grande Barreira do Norte, na Austrália.

De acordo com um recente estudo, as tartarugas são praticamente todas do sexo feminino, e a culpa é do aquecimento global.

Se a temperatura dos ovos está associada com a determinação do sexo das tartarugas e a temperatura da Grande Barreira do Norte tem vindo a aumentar cada vez mais de ano para ano, o resultado é simples: uma população de tartarugas verdes maioritariamente feminina.

Para a realização do estudo, foram analisadas e capturadas tartarugas do Norte e Sul da Grande Barreira do Coral que, através de diversos testes genéticos, foram identificadas pelo sexo e respetiva zona de nascimento.

A conclusão do estudo revela que, nas águas quentes do norte do coral, cerca de 99,1% das tartarugas jovens, 99,8% das pré-adultas e 86,8% das adultas eram do sexo feminino. Contudo, nas águas do sul do coral estes animais já apresentavam uma estatística mais equilibrada, sendo que 69% eram fêmeas.

Desta forma, é possível concluir que as temperaturas das águas do norte da Grande Barreira do Coral têm aumentado significativamente nos últimos 20 anos, colocando em risco várias espécies.

A Grande Barreira do Coral é um dos ambientes marinhos mais ricos do mundo, e é o habitat de mais de 1500 espécies de peixes.