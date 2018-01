Quer saber mais sobre o digital? O Facebook ajuda

Se conhece quem (ainda) tenha dificuldades em lidar com a Internet e com as redes sociais, o Facebook pode ser a resposta. A rede social vai abrir três centros de formação na Europa - e um deles é mesmo aqui ao lado, em Espanha. Itália e Polónia são os outros destinos escolhidos.

A empresa quer ensinar um milhão de pessoas nos próximos dois anos. O público-alvo serão idosos, jovens, refugiados e pessoas com acesso limitado a tecnologias. No programa estão incluídas competências digitais, princípios de literacia mediática e segurança informática.

À agência noticiosa Reuters, Sheryl Sandberg, directora de operações do Facebook, explicou que “as pessoas temem que a revolução digital esteja a deixar gente para trás e nós queremos ter a certeza de que investimos em competências digitais, para dar às pessoas aquilo de que elas necessitam para participar na economia digital”.

Até 2020, o Facebook vai também organizar ações de formação para gestores de pequenas e médias empresas, disponibilizando ainda formação online a mais 250 mil profissionais da mesma área.

A empresa anunciou ainda que vai abrir um centro de desenvolvimento de inteligência artificial em França, um investimento de 10 milhões de euros.