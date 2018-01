Homem comia sushi todos os dias e desenvolve uma ténia de 1,67 metros

Um homem norte-americano comia sushi todos os dias, especialmente sashimi, e desenvolveu uma ténia com mais de um metro e meio. O caso ocorreu em agosto do ano assado e foi agora relatado, no podcast de medicina ‘This Won’t Hurt a Bit’, pelo médico que descobriu que o homem tinha este parasita no organismo

O caso está a ser noticiado na imprensa internacional, uma vez que este problema pode mesmo conduzir à morte e preocupa os médicos e especialistas, devido ao elevado risco de infeção que pode trazer à saúde.

De acordo com a explicação do médico, o homem queixava-se várias vezes de um desconforto intestinal, mas acabava por pensar que esse mal-estar estava relacionado com flatulência. No entanto, durante uma crise aguda de diarreia, o homem percebeu que tinha uma ténia ao evacuar o parasita.

Em Portugal já apareceu um caso semelhante a este, que serviu de alerta para os médicos.